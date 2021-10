Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, es declarado prófugo por el FBI

México. Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, ha sido declarado oficialmente prófugo por el FBI y es buscado por huir de la justicia y escapando del arresto domiciliario.

En septiembre pasado, Larry cortó el localizador GPS que llevaba en su tobillo y escapó de su domicilio en Miami, Florida, huyendo de la justicia y provocando qué tanto el FBI como autoridades estadounidenses lo buscarán para arrestarlo.

Ahora, a través del programa de TV Azteca ‘Ventaneando’, se dio a conocer que el colombiano es oficialmente buscado por el FBI con estatus de prófugo y la organización estadounidense lanzó una convocatoria solicitando el apoyo de las personas para dar con su paradero.

Y aunque no hay pistas sobre su posible paradero, muchos acusan a Ninel Conde de ocultar información y protegerlo, aunque la cantante y actriz mexicana niega saber la localización de su esposo.

En su último comunicado, el “Bombón asesino” asegura que está cansada de ser señalada y calificada como cómplice de los delitos de fraude de su esposo Larry Ramos, por ello aseguró que está dispuesta a cooperar y ayudar a la justicia norteamericana para encontrarlo.

El abogado de la cantante aseguró que cuando ella se sienta lista para hablar, lo hará, mientras tanto no dará ninguna declaración al respecto.

Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”.