Las Kardashian no se van de la televisión, ahora firman pero con Disney

Estados Unidos.- Tras varias semanas de rumores que apuntaban a esa posibilidad, el clan Kardashian-Jenner ha confirmado oficialmente su fichaje por la plataforma de streaming Hulu, propiedad del gigante Disney.

El contrato incluye desarrollar todo tipo de contenidos multimedia ligados a sus adictivas ‘aventuras’ durante los próximos años, aunque por el momento no se ha especificado cuántos.

La matriarca de la familia y mánager de sus famosas hijas, Kris Jenner, fue quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales, donde ha señalado que todos sus integrantes, incluidas Kim Kardashian y Kylie Jenner, están muy emocionados ante los nuevos retos que les presenta este acuerdo multimillonario, del que todavía no ha trascendido el valor económico exacto.

Emocionada de anunciar nuestra nueva asociación de varios años con Hulu y Star y lo que vendrá en 2021”, escribió Kris Jenner, de 65 años de edad, en su cuenta oficial de Instagram.

En cualquier caso, tanto la plataforma como la ex esposa de Bruce Jenner han revelado que a partir del año que viene empezarán a ofrecer más detalles sobre los programas y demás iniciativas que están preparando.

La multinacional Disney también ha confirmado que las andanzas de la familia Kardashian-Jenner ocuparán buena parte del paquete de emisiones del nuevo canal 'Star', el cual estará integrado en la exitosa plataforma Disney +, en la que a día de hoy se dan cita las series y películas de ‘Star Wars’, buena parte del catálogo de clásicos Disney y hasta las 32 temporadas de ‘Los Simpson’.

Seguramente en el nuevo reality familiar Kylie Jenner mostrará parte de su extravagante vida, como lo hace desde que se convirtió en empresaria. Foto: Facebook.

Hulu no informó si las estrellas de la televisión, quienes tienen millones de seguidores en redes sociales, saldrán en pantalla. Tampoco dio detalles de la programación que crearán bajo un acuerdo de varios años.

Lo único que se sabe es que esperan el estreno del nuevo contenido a finales de 2021.

Las Kardashian Jenner crearán nuevo contenido global bajo un acuerdo de varios años, para transmitir exclusivamente en Hulu en los Estados Unidos. Y en múltiples territorios en Star a nivel internacional”, escribió la plataforma involucrada.

En septiembre pasado se dio a conocer que el fin del reality show Keeping Up With the Kardashians, llegaría a su final después de 14 años. El programa culminará con la temporada número 20 en 2021.

Reality llevó a la fama a las hermanas Kardashian-Jenner

El show de televisión que relataba la vida personal de la familia, llevó a las mujeres a la fama y a lanzar sus carreras en el mundo del diseño, modelaje y productos de belleza.

En la edición 46 de los People's Choice Awards, realizada el pasado mes de noviembre, el programa ganó el premio a mejor reality show de 2020. Además, Khloé se llevó el galardón a mejor estrella de televisión por dicha producción.

Khloé Kardashian al lado de su pequeña hija True Thompson. Foto: Facebook.