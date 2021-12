AM.- Hace un par de días, tras un comentario de Evelin -amiga de Wendy Guevara- quien comparó a Wendy con el conductor de Chisme No Like, Javier Cericiani, la producción de dicho programa las contactaron para entrevistarlas, y ante la falta de Paolita, los fans estallaron en contra de Evelin.

A la youtuber no la bajaron de aprovechada, tras no incluir a Paolita, quien dio su versión de los hechos.

Como no le va a agradecer a Paola, si ella y Wendy hicieron viral ese video, no ella, Evelyn me cae bien, pero a veces se pasa la panzona”, dijo Zara Reor, seguidora de Paolita.

Elisa Beristain y Javier Ceriani presentaron un video donde las dos amigas estaban haciendo un podcast y se peleaban por ver quién se parecía a Elisa y quién a Javier.

Elisa le dijo a Wendy, que le encantaría verla en la tercera temporada de "Rica, Famosa, Latina", y le preguntó si estaría dispuesta entrar al reality si hablaban con la producción para darle un lugar en este polémico programa.

Paolita. Foto: Especial

Al respecto, Paolita realizó un video donde aclaró la polémica y dijo que ella estaba en perfectas condiciones para dar una entrevista, pero nunca la buscaron.

Dijeron que yo estaba recién operada, y sí, lo estoy, pero no como para que me nieguen, a mí nunca me avisaron de esa entrevista, nunca me dijo nadie de eso, (lo dicen) como sino me pudiera parar de la cama para hacer una videollamada”, respondió.

Paolita comentó que la mayoría de las entrevistas la pregunta obligada es sobre cómo se creó el video.

Wendy y Evelin son muy amigas. Foto: Facebook

“Siempre es para preguntarnos qué pasó en el cerro de ‘Las Perdidas’, pues nada…no me puedo operar de la cama, yo creo, ¿verdad? yo creo que por eso no puedo”, dijo en tono de sarcasmo.

Evelin señaló que ella con la que está agradecida es con Wendy y no con Paolita o Kimberly.

“Gracias a Kimberly y Paola no, siempre he estado agradecida con Wendy, siempre lo he dicho”, finalizó.

