Guanajuato.- Hace poco más de cinco años Wendy y Paola no se imaginaban que su vida cambiaría por completo al hacer un video en vivo al perderse, pero su grabación se viralizó a tal grado que ahora celebran su quinto aniversario de ser 'Las Perdidas' convertidas en todas unas celebridades de internet.

A través de sus redes sociales, las leonesas Wendy Guevara y Paolita Suárez han compartido tanto sus cambios físicos como los lugares a donde han sido invitadas especiales.

Gracias a un video en vivo, Paolita y Wendy se volvieron famosas en redes sociales hace cinco años. Foto: Especial

Por ejemplo, este próximo sábado serán las invitadas especiales a La Buchona, ubicado en Chiapas, donde se realizará el evento titulado Paxtor Fest 2022.

De igual forma, 'Las Perdidas' han sido invitadas a programas de televisión, hace algunas semanas aparecieron junto a 'El Capi' en su programa 'La Resolana Nius' que se transmite por TV Azteca, donde además de revelar intimidades, lograron que su conductor pasara un divertido rato con sus ocurrencias y sentido del humor.

Ahora, Wendy y Paolita celebran su quinto aniversario de volverse famosas y así lo compartieron en sus redes sociales.

"Gracias a toda esa gente que sigue viendo nuestros videos gracias a ustedes somos lo que somos y han crecido varios personajes gracias al video de las perdidas este mes se cumplen 5 años de que el video se dio a conocer muchas gracias", publicó Paolita en su cuenta oficial de Instagram.

Además, publicó un breve video en el que incluyen esa grabación con la que saltaron a la fama, además de múltiples momentos que han vivido en estos cinco años.

Wendy Guevara y Paolita Suárez comparten sus vivencias en Instagram. Foto: Instagram

Seguidores discuten por defender a Kimberly

Sin embargo, sus seguidores comenzaron a cuestionarse por qué le habían dado cortón a Kimberly, pues en la imagen de su celebración solo están ellas dos.

Entre los mismos seguidores de 'Las Perdidas' hubo quién explicó que Kimberly no estuvo en el video original, y que aproximadamente un año después se volvió parte del 'clan'.

Seguidores de 'Las Perdidas' reclamaron porque no incluyeron a Kimberly en su festejo. Foto: Instagram

"Falta la Kimberly", escribió un internauta. "No es de las perdidas", le respondieron, pero volvió a insistir "ella igual ya va hacer 5 años de ser conocida por Wendy", a lo que le exlicaron "No, ella surgió más o menos un año después", "Kim sale en el video? Si saliera si faltaría", "Ella no es perdida , oki... ubícate", se leía en Instagram.