Las Perdidas estrenan su programa con Adela Micha y se arma el escándalo con Kunno y Yeri Mua

México.- En pleno mes del Orgullo, Las Perdidas estrenaron su nuevo programa “Ni tan Perdidas” en ‘La Saga’ de Adela Micha.

En casi una hora de show, Kimberly, Wendy y Paolita se enfrentaron a Kunno y Yeri Mua.

Las Perdidas hablaron sobre el hate y lo que viven los influencers en las redes sociales.

El primero que llegó fue Kunno y Yeri Mua, los polémicos personajes de redes sociales.

A la gente le encanta el chisme, entonces yo grabo todo lo que hago. Hasta este punto ya saben quién es mi papá, la muchacha que me limpia la casa. Todos son influencers”, dijo Yeri Mua.

Las Perdidas le cuestionaron el porqué le brincó un piojo en una de sus transmisiones y ella respondió que no era un bicho de unas naranjas que acababa de comer.

A Kunno lo cuestionaron sobre todo el hate que la gente le envía por internet. Además de aquella rencilla que tuvo con Kimberly.

Tú me atacaste -le dijo a Kimberly- pero quiero que sepas que la gente siempre me saca de contexto, y lo que dije de que no tenías visa, fue que se sacó de contexto”, añadió Kunno.