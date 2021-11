Guanajuato.- “Recién 'cirugiada' pero aquí estoy... yo ya estoy bien”, dijo Paolita, de Las Perdidas, al llegar a saludar a Adela Micha para el programa La Saga Live que se transmitió desde el Parque Guanajuato Bicentenario.

Paola, Wendy y Kimberly hablaron sin tapujos de sus intimidades, de las cirugías que se han hecho y sobre cómo les ha cambiado la vida tras volverse famosas por un video que se volvió viral.

Con su particular sentido del humor, Las Perdidas contaron parte de su vida y arrancaron las carcajadas de Adela Micha. “La gente está vuelta loca con ustedes, con las perdidas”, les dijo la conductora al recibirlas.

A Paolita no le importó su reciente cirugía, y con toda la actitud acudió al programa donde contó todo lo que se hizo apenas el pasado lunes.

“Como que Adela está asustada, se me queda viendo así…”, dijo Paola, pues lucía hinchada de la cara, con vendas en gran parte.

“No estoy asustada”, contestó Adela, “quiero que me platiques qué ching... te pasó”.

Paola explicó lo que se hizo en esta operación estética.

Para los que se están preguntando qué me pasó, yo vengo recién ‘cirugiada’, tuve una cirugía el lunes, me hice la feminización de la cara”, dijo.

Paolita explicó a detalle en qué consistió este proceso de feminización.

Me corte párpado, me corte las entradas, me volví a hacer la nariz, me puse mentón nuevo, ‘lipo’ de cachete y de papada, y la grasa que me sacaron me la metieron en el pómulo y en la frente... o sea estoy plástica”.