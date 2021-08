León, Guanajuato.- “Si quieres un escándalo conmigo lo vas a tener”, dijo Paolita Suárez a Kimberly Irene de 'Las Más Perdidas' a quien acusa de no hablarle las cosas a la cara...¡todo por un hombre.!

A través de un video en vivo, Paolita explotó contra su compañera de ‘Las Más Perdidas’, a quien acusa de no decirle las cosas a la cara, y dejarla en evidencia como ‘coqueta’, ya que según Kimberly le mandaba mensajes a su novio ‘Freddy’.

Según Paolita, desde el inicio de la relación laboral de ‘Las Más Perdidas’, se dejó en claro que cualquier inconformidad se diría a la cara, cosa que según la youtuber, no respetó.

Yo le dije: ‘no me caes mal, la gente es la que hace enredos para que nos caigamos mal, pero si algún día tienes traes algo contra mí, me lo digas a mí, no hables”.

Paolita contextualizó a sus seguidores sobre la relación con el supuesto novio de Kimberly y ella:

Paola, le dijo a Kimberly que tiene pruebas de la vez que le rompió los vidrios a Freddy porque la abandonó en el auto, para irse con su ex novia.

A mí no me gusta que me saquen el dinero, que te ven la cara, a mí no. Freddy tiene novia y te dejó plantada en el antro para irse con ella, y del coraje le quebraste los vidrios de su carro, pero te los cobró”.