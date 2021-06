'Las Perdidas' y Manelyk de 'Acapulco Shore' se unen en una colaboración

León, Guanajuato.- Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ recientemente subió fotografías con Manelyk de Acapulco Shore, por el “Día del Orgullo Gay”.

Aunque hasta el momento es una sorpresa de qué se trata esta colaboración, Wendy también participará en otras actividades que tienen que ver con la celebración, que en León, se realizará este sábado 26 con el “Pride León”, organizado por la Colectiva Colores Rebeldes.

Voy a hacer algo con ella, no se vayan a enojar por no hacerlo con Kimberly o Paola, no nacimos pegadas; cada una tenemos nuestras cosas y trato de decirles que comprendan, que hacemos nuestras cosas solas", dijo en un en vivo Wendy.