León, Guanajuato.- A poco más de un mes (28 de abril) de revivir el fenómeno de "Luis Miguel, la serie", más de un guanajuatense revisó entre sus recuerdos, y desempolvaron anécdotas de sus últimas visitas por Guanajuato.

Tras su destape artístico en 1981 en Ciudad Juárez, todo fue subir para el cantante, y antes de su llegada a La Capital del Calzado, ya tenía entre su historial haber participado dos veces en Viña del Mar y haber obtenido La Antorcha de Plata en este festival.

¡Su primera vez!

Fue a finales de 1987 cuando el pequeño ‘Sol’ vino a León por primera vez al Estadio León, un acontecimiento que marcó la vida de muchos jovencitos, ahora padres de familia.

“Luis Miguel siempre llenó los lugares donde se presentaba en León. Cuando comenzó a popularizarse fue con ‘La Chica del Bikini Azul’, pues ya se tocaba en las discoteques en 1985. No recuerdo si hubo otras presentaciones, pero la de 1987 reventó. Además no era tan payaso y tuve la oportunidad de entrevistarlo en el camerino.

Los anuncios de los conciertos de Luis Miguel en el periódico. FOTO: AM

“Ya después vino en 1989 con demasiada seguridad y no nos pudimos acercar a él. Fue en la Martinica, el domingo 14 de mayo. Solo nos permitieron tomar fotos en la primera canción y luego nos corrieron. En aquel entonces solo éramos cuatro medios: am, El Sol, El Heraldo y una revista que era de Daniel Aguirre llamada Avec. La neta no recuerdo la entrevista, pero sí que lo veía muy cansado y casi ni nos puso atención. Le urgía irse”, platicó en entrevista con am, Armando Ruiz, quien aquel entonces tenía a su cargo la revista Hey!.

"Recuerdo mucho que fuimos, incluso se tropezó al subir al escenario, no recuerdo la fecha exacta fue entre el 87 y 88, pero abrió con 'Currucucú Paloma'; traía un traje blanco, y en el escenario había fotos con su nombre. Ese día íbamos muy abrigados", recordó Carlos Martínez, fan de Luis Mi.

Dos años después, ya con nueva disquera (WEA) y con la intención de no ‘cantar tonterías’ (1 nov. 1987. am) Luismi regresó a los 19 años con el disco “Busca una mujer”, cuyo éxito “La Incondicional”, le valió un lleno en el desaparecido Estadio La Martinica.

“El (concierto) del 89 fue en la Martinica y sí se hizo, de hecho abrió el concierto haciéndose pasar por alguien del staff que estaba colocando cosas en el escenario cuando comenzó”, platicó Armando Ruiz.

El 14 de mayo de 1989, Luismi convocó a más de 7 mil personas en el Estadio, como estaba de moda “La Incondicional” sus shows emulaban aquella escena en donde se alista en el Ejército Mexicano para salir a combate, así que una guayin escoltada por varios hombres pasó por la pista y despareció en backstage, desde donde el famoso se preparó para cantar “Soy como quiero ser”.

Luis Miguel construyó una carrera a base de sacrificios. FOTO: AM

En ese show hubo desmayadas, las que se lastimaron las gargantas y otras tratando de alcanzarlo. La Cruz Roja no se daba abasto de tanta chica emocionada.

Tres años después, justo en la fiebre del Campeonato del Club de Fútbol León, Luis Miguel regresó a la Martinica el 5 de junio de 1992. Tiempo antes de su visita, Luis Miguel reconoció que era de Puerto Rico y no mexicano, así que buscó la naturalización que le fue dada por el entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Su público, más que juzgarlo, le mostró su cariño al romper récords de venta con su disco de boleros “Romance”

El entonces ganador del Grammy y Premios Billboard se cotizó más y sus boletos para el show de León, se vendieron como pan caliente en la famosa heladería Bing.

En esa época, uno de los chismes más fuertes, fue que estaba muerto y un doble se hacía pasar por él en sus espectáculos en vivo, lo que fue negado en dos ocasiones por la oficina del artista.

Esa noche, el intérprete tocó la mayoría de sus boleros, sin olvidar la famosa “Cuando calienta el sol”.

Primeras cancelaciones

Tres años después, anunció una nueva fecha en León: 14 de noviembre de 1995. En ese entonces, su vida profesional estaba encumbrada: batió el récord de 16 conciertos en el Auditorio Nacional; cantó a dúo con Frank Sinatra el tema “Come Fly With Me” y lanzó al mercado un disco en vivo.

Anuncios en el periódico. FOTO: AM

Todo estaba listo para su show en La Martinica, lamentablemente, una falla en la producción evitó que el artista ni siquiera pisara la ciudad. El tour “El Concierto” se pospuso para el 4 de diciembre del mismo año.

Cuatro días después de la cancelación en León, Micky se presentó en Guadalajara, donde según medios locales, estuvo a punto de morir.

Hoy tuve la oportunidad de vivir una de las experiencias más cercanas a la muerte. Hay momentos en los que no te importa si estás o no estás... Esta noche vamos a celebrar mi primer día de vida, ¡están todos invitados a mi cumpleaños!”, dijo en Guadalajara.

El 4 de diciembre, el equipo del cantante anunció una nueva cancelación y ese mismo día regresaron las localidades. Entre los datos curiosos, fue que la gente de taquilla se quedó sin dinero para regresar las entradas.

Según fans como Eduardo Herrera, el evento se realizó en 1996 y ésa fue su última visita hasta el 31 de marzo del 2011 en el Poliforum, donde convocó a más de 8 mil personas.

Molestias por conciertos cancelados. FOTO: AM

Después volvió en febrero del 2013 (Poliforum), marzo del 2015 con el “Hits Tour” (Poliforum) y en abril del 2018 (Velaria), antes de la salida de la exitosa serie biográfica.



¡Le cantan las mañanitas!

Sus fans guanajuatenses, emocionadas, le cantaron las mañanitas justo antes de dejar el venue, que dejó calientito con todas las canciones que removieron recuerdos.

Para la segunda temporada, se espera que se resuelva el misterio en torno a qué pasó con su madre, Marcela, además de mostrar uno de los episodios más difíciles en su carrera.