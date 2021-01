Las mejores series que seguro no viste

Todo mundo habla de fenómenos televisivos como "Gambito de Dama", "Ted Lasso" y "The Mandalorian", pero el 2020 tuvo muchas series igual de buenas o superiores, que por una u otra razón pasaron desapercibidas para la gran parte de los mortales.

Pero no te preocupes, aquí te decimos por qué debes maratonear cuanto antes shows como "Gangs of London", "Truth Seekers" y "The Midnight Gospel", entre otros tesoros que, cuando los veas, no querrás soltarlos.

Mrs. America.

Mrs. America

Género: drama histórico

Temporadas: 1 (9 episodios)

Talento: Esta serie tiene uno de los mejores repartos del año, el cual incluye a Cate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Margo Martindale, Tracey Ullman y Sarah Paulson, entre muchas otras actrices.

De qué va: la serie detalla el movimiento político para aprobar la Enmienda de Igualdad de Derechos y la inesperada reacción de la fiera activista conservadora Phyllis Schlafly, en los años 70. Esta historia feminista fue nominada a 10 premios Emmy; sólo consiguió uno, para Aduba.

Puedes verla en Fox Premium.

What We Do in the Shadows.

What We Do in the Shadows

Género: comedia / falso documental / horror

Temporadas: 2 (20 episodios)

Talento: el comediante neozelandés Jemaine Clement es el creador de la serie, mientras que Taika Waititi (“Thor: Ragnarok” y “JoJo Rabbit”) es productor ejecutivo. Ambos son los responsables de la serie.

De qué va: Grabado en formato de falso documental, este show está basado en la película neozelandesa homónima de 2014, la cual se volvió de culto. La trama se centra en cuatro vampiros que comparten casa en Staten Island y cómo se adaptan al mundo moderno.

Puedes rentarla o comprarla en iTunes.

I May Destroy You.

I May Destroy You

Género: drama

Temporadas: 1 (12 episodios)

Talento: creada, dirigida, escrita, producida y protagonizada por la británica Michaela Coel, conocida por su show de culto “Chewing Gum”, y por sus participaciones en “Black Mirror”. Este año, la edición británica de Vogue la incluyó en su lista de las mujeres más influyentes.

De qué va: Arabella (Michaela Coel) es una estrella de Twitter convertida en novelista exitosa y celebrada como toda una influencer. Un día decide reunirse con sus amigos en una noche de fiesta en Londres. A la mañana siguiente, lucha por recordar lo que le sucedió. Rotten Tomatoes le da un 97 por ciento de "frescura" (críticas positivas).

Puedes verla en HBO.

High Fidelity.

High Fidelity

Género: comedia romántica

Temporadas: 1 (10 episodios)

Talento: Serie basada en la reverenciada novela homónima de Nick Hornby, la cual fue llevada al cine en el 2000, consiguiendo un seguimiento de culto. La protagonizan Zoë Kravitz y Jake Lacy.

De qué va: seguimos a Rob (Kravitz), una fan extrema de la música, dueña de Championship Vinyl, una tienda de discos clásicos con fama mediana. La joven, que vive obsesionada con la cultura pop y las listas musicales de popularidad, trata de navegar su vida amorosa en Crown Heights, Brooklyn.

Puedes verla en Amazon Prime Video o en StarzPlay.

Tales From the Loop.

Tales From the Loop

Género: drama / ciencia ficción

Temporadas: 1 (8 episodios)

Talento: basada en el libro de arte del mismo nombre, creado por el diseñador y artista sueco Simon Stålenhag. Los protagónicos recaen en Rebecca Hall y Jonathan Pryce, mientras que la producción es de Matt Reeves (“Cloverfield”).

De qué va: el show nos presenta el Centro Mercer de Física Experimental, un laboratorio subterráneo que, de acuerdo con su misterioso director (Pryce), busca desentrañar los misterios del universo. ¿Su secreto mejor guardado? Una máquina que cambia la relación espacio-tiempo.

Puedes verla en Amazon Prime Video.

Devs.

Devs

Género: drama / ciencia ficción / thriller

Temporadas: 1 (8 episodios)

Talento: el reconocido cineasta y escritor Alex Garland (“Ex Machina”) es el amo y señor de esta historia, la cual ha sido reverenciada por críticos y audiencias por su soundtrack, temáticas y actuaciones.

De qué va: Lily Chan (Sonoya Mizuno) es una ingeniera de software en Amaya, una empresa de computación cuántica dirigida por Forest (Nick Offerman). Sin embargo, la compañía no es lo que dice ser. La serie explora temas relacionados con el libre albedrío y el determinismo.

Puedes verla en Fox Premium.

Gangs of London.

Gangs of London

Género: acción / crimen / drama

Temporadas: 1 (9 episodios)

Talento: la mente detrás de esta aventura cargada de sangre y violencia hiperrealista es Gareth Evans, artífice de “The Raid”, una duología de acción que rompió paradigmas dentro del género. El reparto lo encabezan Joe Cole, Sope Dirisu, Michelle Fairley y Lucian Msamati.

De qué va: situada en el corazón de Londres, cuenta la destrucción de la ciudad a manos de las hiperviolentas bandas criminales internacionales que la controlan, todo a raíz del asesinato del capo más poderoso de la región.

Puedes verla en StarzPlay.

Normal People.

Normal People

Género: romance / drama psicológico

Temporadas: 1 (12 episodios)

Talento: basada en la novela de 2018 del mismo nombre de Sally Rooney. La historia es dirigida por Lenny Abrahamson (“La Habitación”) y Hettie Macdonald (“Doctor Who”). La serie fue nominada a cuatro premios Emmy en la más reciente ceremonia.

De qué va: el show sigue la relación entre Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) y Connell Waldron (Paul Mescal), mientras navegan por la adultez desde sus últimos días en la escuela secundaria, hasta sus años más maduros en Trinity College. Intensa, romántica, realista, aguda.

Puedes verla en Amazon Prime Video o por StarzPlay.

The Midnight Gospel.

The Midnight Gospel

Género: animación/ surrealismo / aventura

Temporadas: 1 (8 episodios)

Talento: ideada por el creador de “Adventure Time”, Pendleton Ward, y el comediante Duncan Trussell. Retoma entrevistas reales del podcast The Duncan Trussell Family Hour y las transforma en aventuras fantásticas.

De qué va: la serie está ambientada en una dimensión conocida como la Cinta Cromática, en donde el locutor espacial Clancy Gilroy posee un simulador de multiversos sin licencia. A través de él, viaja por mundos extraños al borde del desastre, entrevistando a algunos de sus residentes para su programa/podcast espacial.

Puedes verla en Netflix.

Truth Seekers.

Truth Seekers

Género: comedia / horror

Temporadas: 1 (8 episodios)

Talento: serie co-creada por Nick Frost y Simon Pegg (el dúo dinámico detrás de filmes como “Hot Fuzz” y “El Desesperar de los Muertos”), quienes además protagonizan junto al legendario Malcolm McDowell (“La Naranja Mecánica”). Los dos primeros episodios se estrenaron en el Festival de CannesSeries, el pasado 10 de octubre.

De qué va: Gus Roberts es el ingeniero número uno de Smyle, el mayor operador de redes móviles y proveedor de servicios de Internet de Gran Bretaña. En su tiempo libre también es un entusiasta investigador de lo paranormal, un gusto que comparte con algunos compañeros de trabajo.

Puedes verla en Amazon Prime Video.

P-Valley.

P-Valley

Género: drama

Temporadas: 1 (8 episodios)

Talento: esta serie estadounidense fue creada por Katori Hall, y es una adaptación de la obra Pussy Valley, de la propia Hall. Es protagonizada por Brandee Evans, Nicco Annan y Elarica Johnson. Tras su gran éxito, se renovó para una segunda temporada, actualmente en pre-producción.

De qué va: sigue la vida de las bailarinas exóticas y empleados que trabajan en el club de striptease The Pynk, en la ciudad ficticia de Chucalissa, en Mississippi, EU.

Puedes verla por StarzPlay.