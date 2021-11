'Lástima que eres mexicana': Salma Hayek habla del racismo que se vive en Hollywood

Estados Unidos.- En el marco de la promoción del lanzamiento de la nueva película “La casa Gucci”, Salma Hayek concedió una entrevista al preperiodico español El País donde lanzó controversiales declaraciones acerca de su carrera en Hollywood.

La actriz oriunda de Coatzacoalcos, abordó varios temas acerca de su intrincada carrera dentro de la complicada industria cinematográfica. Reveló que ha tenido varios tragos amargos, y recordó cuando le dijeron que hubiera sido una gran estrella, si no fuera mexicana.

Me lo llegaron a decir altos ejecutivos. Es un poco insultante cuando te dicen: 'Si no hubieras nacido del otro lado de la frontera habrías sido la estrella más grande de este país’. Pero mi nombre no es latino, también soy libanesa. Árabe y mexicana… Pero aquí estamos”,