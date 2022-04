Latin American Music Awards 2022: Cantan contra la guerra en Ucrania

Estados Unidos.- Después de que en 2020 se suspendió la entrega de premios, y que el año pasado sólo se realizó con invitados especiales, este año los Latin American Music Awards 2022 regresaron a la modalidad presencial, por lo que los organizadores tiraron la casa por la ventana.

La gala a lo mejor de la música latina se realiza en el Michelob ULTRA Arena situado al interior de las instalaciones del hotel Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, donde se congregaron decenas de celebridades para participar en la famosa gala.

Hasta el momento, lo que más ha llamado la atención de la noche, fue la presentación de los Black Eyed Peas, quienes abrieron la ceremonia con la interpretación especial del tema "Where is the love", tema con el cual lanzaron una petición a manera de dedicatoria a los mandatarios para que "Detengan la guerra" en Ucrania.

Los Black Eyed Peas cantaron el tema especial ‘Where is the love’. Foto: Especial.

"No sólo en Ucrania, sino en todo el mundo, la gente está sufriendo. Tener a la comunidad latina aceptarnos en este escenario es increíble", expresó Will durante una entrevista improvisada en la alfombra roja.

Para esta participación en la velada, estuvieron acompañados por varios artistas como Chiquis Rivera, Esteman, Prince Royce, Sofía Reyes y Jhay Cortez, quienes los acompañaron con algunos fragmentos cantados en español.

Por su parte, los conductores del evento Jaqueline Bracamontes, Rafael Amaya y Cristián de la Fuente, también levantaron la voz a ese mensaje: "La música se ha hecho presente en momentos difíciles, ahora más que nunca tiene el poder de derrumbar las barreras y cambiar nuestras vidas", señaló Jacquie.

La ceremonia se realiza en el Michelob ULTRA Arena situado al interior de las instalaciones del hotel Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Foto: Especial.

En tanto que la cantante ucraniana NK, visiblemente afectada por lo que está pasando en su país y al borde del llanto, pidió a los espectadores que no se olviden de las víctimas y externó que no se debe ver las cifras de muerte como meras estadísticas.

"Todos tenemos derecho a vivir bajo un cielo en paz. Por eso ahora lucho por Ucrania, por eso les pedimos que defiendan con nosotros, apoyando a Ucrania. Ahora mismo lo que está pasando en mi país no es sólo una guerra terrible Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos. Y esto no debe quedar impune", sentenció.

