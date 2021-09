‘Tengo fe en que voy a salir adelante’, Latin Lover revela que tiene COVID

México.- El exluchador Latin Lover informó a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, y compartió con sus seguidores que teme que el virus le ‘pegue fuerte’.

Junto a una imagen sentado en el gimnasio, Víctor Manuel Reséndez, nombre real del también bailarín, dijo sin rodeos que se había contagiado de coronavirus.

Sin darle tantas vueltas a esto les informo que di positivo a COVID. Por tal motivo estaré aislado un tiempo en casa, ojalá y no me pegue más fuerte de lo que hasta ahora me ha pegado!”, escribió.