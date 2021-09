‘Ni muerta me iré de México’, asegura Laura Bozzo en Twitter y ‘cierra’ su cuenta

México.- La conductora de televisión Laura Bozzo enfrenta un problema legal tras ser acusada de un delito fiscal por el cual tiene una orden de aprehensión en su contra, y aunque se desconoce su paradero, ha estado enviando mensajes a través de Twitter, pero ahora asegura que le hackearon la cuenta.

Recientemente Laura Bozzo explicó en Twitter los motivos por los que no ha cumplido con la ley. “Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague cómo hacerlo encerrada? lo que se deba se paga”, había escrito el martes.

Incluso, estuvo respondiendo algunos cuestionamientos de cibernautas, pero ahora asegura que su cuenta fue hackeada.

Este miércoles volvió a escribir un mensaje, pero esta vez para avisar que suspenderá por un tiempo su cuenta de Twitter.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes… ni muerta me iré de MEXICO los amo”, fue lo que escribió Laura Bozzo.

Laura Bozzo enfrenta un problema legal; desde agosto pasado fue vinculada a proceso con prisión preventiva. Foto: Instagram

Laura Bozzo y su problema con la ley

Debido a un delito fiscal por más de 12 millones de pesos, en agosto pasado Laura Bozzo fue vinculada a proceso y se le ordenó prisión preventiva justificada, y debía presentarse de forma voluntaria al reclusorio, pero como no ocurrió se giró una orden de aprehensión en su contra.

