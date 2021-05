‘Ábrete perr…’le dice Laura Bozzo a Lolita Cortés por criticarla al bailar

México.- Laura Bozzo llamó "perr…” a Lolita Cortés, la "juez de hierro”, quien no solo le ha dicho que no sabe bailar, sino que le ha pedido retirarse de “Las estrellas bailan en Hoy” concurso por respeto a Carlos Bonavides, quien ha puesto todo su empeño por permanecer en el concurso.

Y es que en su entrada a la pista de “Las estrellas bailan en Hoy”, enfundada en un atuendo similar al de Gatubela, Laura Bozzo llegó y al ritmo de Gloria Trevi llamó “perr..” a Lolita Cortés, quien la ha criticado por su poco talento para bailar.

La conductora peruana modificó el título del tema y le dijo a Lolita “Ábrete perr…”, lo que no le pareció correcto a Macky González, quien hace pareja junto a Tinieblas jr., y se lo hizo saber a la conductora Galilea Montijo.

Eso no, de que esta señora (Laura Bozzo) venga acá, le falte al respeto a Lolita”, dijo Mcky.

Enseguida, Galilea Montijo explicó que aunque no se vio ni escuchó al aire, Laura Bozzo se fue contra la ex juez de La Academia.

Ante el calificativo de Laura Bozzo a la persona de la actriz y cantante Lolita Cortés reaccionó y dijo que para ella es un halago que la comparen con una perr…, pues ama los animales.

Yo sería Galilea Montijo intentando no reírme porque Laura Bozzo le dijo Perra a Lolita Cortés pic.twitter.com/1xGzHOEOkO

Quiero decirle a todos ustedes mis niños, entiendo la frustración, lo entiendo perfectamente, que a mí me griten perra, no me duele, amo a los animales y es un halago, porque son los seres más leales que hay”, dijo Lolita sonriente.