México.- La conductora de televisión, Laura Bozzo, dejó a un lado sus problemas legales con el SAT y posó al estilo Kim Kardashian para la portada de una revista con ropa costosa y transparencias, traída exclusivamente para ella desde París.

Parte de la sesión fotográfica fue mostrada por la misma Laura Bozzo en sus redes sociales, donde volvió a aparecer hace unos días luego de la orden de aprehensión girada en su contra por un delito fiscal por vender un inmueble de más de 12 millones de pesos que ya estaba embargado.

Sin complejos, a sus 69 años, la presentadora peruana se atrevió y posó en una bañera en transparencias para la portada de la revista Suave 2.

En una primera foto, la conductora de talk shows luce un leotardo strapless en tono nude el cual complementa con transparencias y su pelo mojado.

En la segunda imagen, luce un abrigo de peluche a los hombros que la hace ver sensual y atrevida.

Pero en la última posa con un outfit juvenil que consiste en un vestido corto elaborado a base de perlas de distintos tamaños, lo complementó con unas mallas de encaje blancas y su alaciado pelo rubio.

Parece ser que la polémica peruana eligió el bello Puerto de Acapulco para la sesión de fotos, la cual realizó desde un yate.

Maribel Guardia, la actriz considerada la dueña de la eterna juventud, fue la primera en reaccionar y llamó: bella a Laura Bozzo.

Seguidores incluso la llamaron la Donatella de Perú y otros se mostraron sorprendidos por el cuerpazo que posee a los 69 años.

Cuerpazo, a su edad ya quisiera”, “Que hermosa y fashion Laurita, te deseo todos los éxitos siempre por ser una mujer firme, luchadora y linda”, “Te deberían meter presa por robarte mis suspiros”, “¡Así me gusta! No te dejes caer por nada. Lo material viene y va. No nacimos con nada. Y con nada nos vamos”, le escribieron a la conductora de Televisa.