Laura Bozzo presume cuerpo y dice: ‘aquí la momia’

CDMX.- En redes sociales, la conductora Laura Bozzo compartió su cuerpo en un bañador y dijo que aunque la critiquen por su aspecto, ella se siente orgullosa de lo que es.

¡Hola a todos! les mando besos, abrazos, bendiciones. Aquí la momia, Munra…¡amo mi cuerpo! ¿y saben qué? nada me queda mal”.

Todo esto a raíz de las críticas que sus detractores han realizado por su aspecto.

Hola dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo, a las mujeres les digo ¡BASTA! no se crean que no valen por la edad, somos invencibles merecemos ser felices”, remató.