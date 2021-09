¡Reaparece Laura Bozzo y responde a acusaciones!

México.- Desde algún lugar del mundo, Laura Bozzo tomó su cuenta de Twitter para dar explicaciones sobre su comportamiento, pues tiene una orden de aprehensión y debía cumplir con un pago, pero asegura que no lo ha hecho por problemas de salud y un malentendido, además acusa a sus contadores de haberla estafado.

En agosto pasado, la conductora de televisión fue vinculada a proceso y se le ordenó prisión preventiva justificada, por lo que debía presentarse al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, sin embargo, Laura Bozzo nunca se presentó.

La ‘Señorita Laura’ logró conseguir un amparo para evitar la orden de captura, pero debía cumplir con varios requisitos que no atendió, por lo que hasta el momento sigue siendo considerada como prófuga de la justicia.

Este martes, Laura Bozzo rompió el silencio y a través de su cuenta oficial de Twitter dio explicaciones de lo que pasó.

Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? lo que se deba se paga”, explicó Bozzo.