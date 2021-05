Laura Bozzo ¡no me voy a dejar! se niega a ser descalificada de reality

CDMX.- Con el sonido de La Sonora Santanera, los dos eliminados de la edición de “Las Estrellas bailan en Hoy” fueron Laura Bozzo y Carlos Benavides.

Mientras que el actor, Carlos Benavides lo tomó con filosofía, y hasta invitó a los adultos mayores a moverse y tener al baile como ejercicio, eso no pasó con su compañera.

Cabe resaltar que Laura Bozzo se ha enfrascado en polémicas con Lolita Cortés, ‘Latin Lover’ y Albertano.

Sé que me dijiste que no dijera nada, no soy vidente, pero creo que los eliminados serán ustedes”, dijo Latin, antes de conocer la expulsión de la pareja.

Momentos después de salir de la competencia, Laura dijo que ella no dejará la competencia, que seguirá en ella, pues se trató de algo personal contra ella.

Se retiró a grabar su programa, y prometió volver para continuar en la competencia.

Esta lloradera, esta tristeza no, no me voy regreso en el repechaje. A mí no me ha derrotado nada, no lloren, perdón por el sufrimiento”, exclamó Laura Bozzo.