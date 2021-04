VIDEO. ‘Usted no baila’: Lolita Cortés a Laura Bozzo, se pelean en ‘Hoy’

México.- Laura Bozzo por fin debutó en el concurso del matutino de Televisa, “Las estrellas bailan en Hoy”, pero no le fue nada bien con la “juez de hierro”, Lolita Cortés, quien le dijo que no bailaba, pero la peruana no se dejó y le respondió a su manera.

En su turno, Laura Bozzo y Carlos Bonavides mostraron su coreografía al ritmo de “la chica ye ye”, pero la conductora dejó ver que el baile no es su fuerte y la primera en notarlo fue Lolita Cortés, cantante y actriz que no se tienta el corazón a la hora de emitir una crítica.

Se está buscando ser el mejor, para mí no sumó, restó, señora, usted no bailó”, le dijo Lolita a Bozzo.

Con el temperamento que la caracteriza, Laura no se dejó y le respondió que ella es una mujer ocupada y que sólo ensayó un día.

Con todo respeto, tú no tienes idea de la responsabilidad que yo tengo, de grabar tres programas diarios y estar acá y estar allá, yo vengo porque lo que usted diga, a mí no me interesa”, le dijo la peruana.

Lolita Cortés no tuvo piedad a la hora emitir su voto para Laura Bozzo en “Las estrellas bailan en hoy”. Foto: Especial.

Pero los ánimos subieron de tono cuando la ex juez del reality musical “La Academia” le volvió a responder y le pidió entonces ir y atender esos programas, pues no sabe bailar, y a su vez le pidió escuchar su crítica, pues para eso la contrataron.

Me da gusto, pero me contrataron para ser crítica y ahora me escucha, señora, usted no baila, usted no tendría que estar aquí, si tiene tanto trabajo y tantas cosas que hacer, váyase a hacerlas”, le recomendó la actriz de comedia musical.

También le pidió retirarse por respeto a Carlos Bonavides, su pareja de baile, quien sí se está esforzando por ganar el concurso.

El señor Carlos Bonavides, nuestro actor, está aquí buscando a la mejor pareja y yo he visto como el señor se está esforzando y es maravilloso, tiene un ángel encantador y baila, y nos sorprende y nos da alegría”, dijo Lolits Cortés.

Lolita Cortés le da cero de calificación a Laura Bozzo

Para rematar con la participación de la ex conductora de “Laura en América”, la juez le dio un cero de calificación a Bozzo, quien sólo sonrió cuando lo supo.

Y a Carlos Bonavides le puso un 5 y le aclaró que es porque no tenía a la pareja que se merece.

Al final, la juez aclaró que el pueblo de México no baila de esa manera ni en sus peores momentos, y de paso le recriminó a sus compañeros jueces, Andrea Legarreta, Carmen Salinas y Latin Lover su benevolencia y piedad al momento de emitir su calificación.

Aquí simplemente hubo piedad, no estamos siendo concretos, no estamos siendo... estamos siendo benevolentes y nosotros somos exigentes porque queremos lo mejor en este programa, y porque hemos dicho que este es un programa de primer nivel y queremos gente de primer nivel”, recalcó.

Laura Bozzo no es aceptada por Lolita Cortés, quien le dijo que no sabe bailar. Foto: Instagram.

¿De verdad cree que así baila el pueblo? Nuestro pueblo sabe bailar hasta en los peores momentos”, le dijo Lolita a Laura Bozzo.