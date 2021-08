No la encontramos, no contesta: Galilea Montijo sobre Laura Bozzo

México.- Laura Bozzo desapareció del ojo público desde que fue vinculada a proceso y se le fijó prisión preventiva por evasión fiscal que asciende a más de 12 millones de pesos, y ya no le responde el teléfono ni a Galilea Montijo, con quien convivió el fin de semana.

Este miércoles, la peruana Bozzo fue vinculada a proceso por vender un inmueble que ya estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que era para garantizar un pago de impuestos por más de 13 millones de pesos.

Este fraude fiscal la haría acreedora a una pena de 3 meses a 9 años en prisión, pues la evasión de impuestos es un delito grave en México.

Desde hace dos días no se sabe nada de la polémica conductora, quien estuvo el pasado sábado en la casa de Acapulco de Galilea Montijo, a quien ya no le responde ni el teléfono, confesó ella misma este jueves, 12 en el programa “Hoy”.

No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho de ella”, dijo Galilea en el programa.