VIDEO. Laura G llega tarde, sin maquillaje y descalza a ‘Venga la alegría’

México.- Laura G fue exhibida en plena emisión del matutino de TV Azteca, “Venga la Alegría”, por llegar tarde, descalza y sin maquillaje, lo que al parecer ocurre de manera frecuente.

Esto sucedió en la sección de “Margarita Mckenzie”, personaje de “El Capi” Pérez, quien exhibió una actitud de cada uno de los conductores.

Inició la sección con Laura G, de quien mostró un video llegando a toda prisa, a dos minutos de entrar al aire, y apenas alcanzó a ponerse los zapatos y a que la maquillista le retocara el rostro y el cuello.

Al cuestionarla por qué llega siempre tarde, Laura G respondió que nunca va a poder llegar temprano, pues antes tiene que poner presentables a sus hijos y darles el desayuno, pues no tiene personal de servicio que le ayude.

La ex conductora de Televisa agregó que el productor, Dio Lluberes, lo sabe y cuenta con su permiso para no llegar a las 8:30 de la mañana, como se le pide al resto.

Mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano, el señor Dio Lluberes sabe perfectamente que no voy a llegar nunca temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden”, agregó la conductora.