VIDEO. Laura G es alabada por cantar en ‘Venga la Alegría’, pero en redes la atacan

CDMX.- Laura G se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que interpretó “Mudanzas”, un tema difícil de Lupita D’Alessio dentro del reality “Quiero cantar” de Venga la Alegría, con lo que encantó al jurado, pero no a internautas.

En su turno, Laura G sorprendió a la audiencia con una capa de tul, de la que se desprendió para seguir con la interpretación de este tema tan conocido de Lupita D’Alessio, incluso visto como un himno para ciertas mujeres.

Y aunque la misma Laura G acepta que no canta, lo cual demostró en el escenario al desafinar en casi todo el tema, el jurado de aplaudió y le externaron su admiración.

Hoy, te lo juro Laura, ¡por Dios! Y no es choro y si me dicen que soy un vendido, me vale m.. señores, la señora Laura G me enchinó la piel”, opinó Horacio Villalobos, uno de los críticos más duros.