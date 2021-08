VIDEO. Laura G se conmueve y llora al cantar en ‘Venga la Alegría’ y la critican en redes

México.- Laura G volvió a causar polémica, ahora durante su interpretación de “Vida de Rico” dentro del concurso “Quiero cantar” de “Venga la Alegría”, donde le ganó la emoción y se soltó a llorar.

La actitud de la conductora generó reacciones de apoyo durante su número en emisión en vivo, pero también le “llovieron” críticas en redes sociales.

A la ex conductora de “Sabadazo” en Televisa le tocó interpretar este tema de Camilo, el cual le llega al corazón, como lo explicó ella misma y por eso se le hizo un nudo en la garganta y ya no pudo cantar.

Apenas sus compañeros, incluso personal de staff, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, le hicieron coro y le aplaudieron a modo de porra.

Incluso, Rocío Banquells, quien forma parte del jurado, se dio cuenta que a Laura “se le fue la voz” y le dio palabras de aliento.

Entonces me acuerdo perfecto ver a mis hijos bailando y cantando esa canción, y siempre la ponemos en el coche y siempre la cantamos, Lisa se la sabe de memoria, cuando me toca la canción dije: ‘sí qué padre’, yo pensando que me la sé de memoria me va a salir”, agregó.

Al final, dijo que sí se siente una persona millonaria, pero porque tiene salud, lo cual es lo más valioso en estos tiempos de pandemia.

Pero no todas las críticas fueron las mejores para Laura G, en redes sociales se portaron más duros con ella y le recordaron que no es cantante, pero sí sabe actuar.

La neta no nos conmueve, no es por mala onda pero algo tiene Laura que su vibra es muy pesada, ya hasta me cae mal Sergio que me encantaba”, “Están chidas las clases de actuación eh…”, “No es mamá luchona, mamás luchonas de verdad habemos muchas que estamos solas de verdad y sacamos adelante a nuestros hijos. Ya que deje a un lado el papel de víctima”, “La conciencia que no le deja”, le escribieron.