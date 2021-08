Laura Gi sale de reality ‘Quiero Cantar’: ‘No es mi sueño cantar’

CDMX.- Poco a poco el reality ‘Quiero Cantar’ de Venga la Alegría libera sus cartas para conocer quién será el ganador del programa.

Este viernes de eliminación, se convirtió en tendencia tras decirle adiós a una de las favoritas, como Laura Gi, quien agradeció el apoyo y dejó la batuta a sus compañeros.

Di mi todo, lo disfruté, me da nostalgia de mis compañeros, pero siempre lo he dicho, no es mi sueño cantar, que se queden con los que quieren cantar. ¡Nosotros triunfamos!”, dijo tras conocer la noticia.