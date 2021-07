Laura Pausini será la nueva protagonista de cinta de Amazon

CDMX.- A partir de hoy comenzó el rodaje de la nueva película protagonizada por Laura Pausini, cuyo nombre aún se mantiene en misterio.

Basada en una idea original de la propia Pausini, la película está escrita por Ivan Cotroneo y Monica Rametta. El director Ivan Cotroneo, uno de los nombres más prestigiosos del cine italiano, da forma a este nuevo concepto narrativo que pondrá a la reina del pop italiano frente a la cámara de un largometraje por primera vez en este proyecto único.

Este innovador filme inventa un nuevo género, dando cabida al amor de Pausini por el cine, y desvela su verdadera alma a la audiencia a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, a la vez que le da una gran oportunidad de descubrir nuevos aspectos desconocidos de sí misma y de su mundo, que serán desvelados al público por primera vez.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Laura Pausini es una de las artistas italianas más reconocidas a nivel mundial. Recientemente, Pausini colaboró con la compositora Diane Warren en la canción Io Sì(Seen) por la que ganó el premio a la Mejor Canción Original en una película en los Globos de Oro. Fue la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Óscar a la Mejor Canción Original, por el mismo tema, que también interpretó durante la ceremonia de los Premios Oscar de 2021, grabada en Los Ángeles y emitida en todo el mundo. Con este nuevo proyecto, Laura Pausini, la artista italiana más reconocida y respetada en el mundo, debuta en el cine con una película que gira en torno a ella y a su extraordinaria historia.

No sentía la urgencia por contar mi historia y buscaba un guión innovador. En febrero de 2020, conocí a Amazon Studios y durante una de nuestras reuniones me di cuenta de que había una historia que nunca había contado que era importante para mí y que ahora quería compartir. Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado inmediatamente mi idea artística. Intentaremos contar esta historia, como siempre he hecho con la música, de la forma que creo que es más sincera y esta vez con toda mi pasión por el cine. Poco antes de la victoria en los Globos de Oro, empecé a trabajar con un autor y director italiano al que respeto mucho, y de nuestra colaboración ha surgido esta locura que a la que voy a hacer frente con gran dedicación y que estoy segura de que sorprenderá incluso a los que creen conocerme bien".