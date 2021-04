Laura Zapata denunció a 'padre pirata' que le dio los santos óleos a su abuelita

CDMX.- Laura Zapata denunció en sus redes sociales a un hombre que se hizo pasar por cura, y que anteriormente ya le había oficiado misas a sus familiares.

Tras darle los santos óleos a Doña Eva Mange, quien se encuentra delicada de salud, la actriz compartió una instantánea con el ‘Padre Paco’...enseguida, sus fans reviraron y le advirtieron que se trataba de un mentiroso.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco... no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco ��

Le mostraron que el supuesto sacerdote, mantenía conversaciones con contenido erótico con otras personas.

Laura Zapata conoció a este hombre mientras ofició la misa de cuerpo presente de una de sus tías, fue ahí donde lo contactó para servicios de Eva Mange.

La polémica estalló cuando se le preguntó al hijo de Cepillín, sobre si conocían al Padre Paco. Fue en una entrevista a Venga la Alegría donde se reveló la identidad de esta persona.

Hasta ahorita que me estás mencionando nunca vi nada raro, no sabía que si era padrecito o no, nunca nos cobró nada por la misa que ofreció en la casa de mis papás, super fan de mi papá, me habló muy bien siempre de la señora Laura Zapata, y sí me enteré que me arrobó (en redes sociales) y luego vi el video del padre José de Jesús y me sorprendí. Me sorprendo por las dos cosas, o sea, porque no noté nada raro, y lo que él hizo ante nosotros se vio que lo hizo con mucho amor”.