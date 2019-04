Laura Zapata hace berrinche por no ser Catalina Creel y la vetan de Televisa

Luego de enterarse que Laura Zapata no haría a Catalina Creel en el remake de la telenovela "Cuna de lobos", la actriz armó tremendo berrinche contra los productores de Televisa, por lo que fue vetada de trabajar en cualquier proyecto de la televisora.

Así lo revela HRNotas, quien detalló que Zapata acusó a los productores de no haberle dado el papel de la villana principal por "malinchistas".

Incluso estalló directamente contra el productor Patricio Wills, luego de saber que no estaría en "Cuna de lobos", asegura el canal de youtube.

Aunque Zapata jura que el público quería verla como Catalina Creel, los que ya no quieren verla ni en pintura son los productores de Televisa, pues no les gusta tener que lidiar con berrinches y prefirieron vetarla de la televisora.

El público jugaba a las encuestas y en todas yo salía en primer lugar, en la única encuesta que no salía en primer lugar fue cuando no me pusieron”, dijo.