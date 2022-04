Laura Zapata lanza desgarradoras de declaraciones sobre el papá de Thalía

Ciudad de México.- Ahora tocó el turno a Laura Zapata de visitar al polémico Yordi Rosado, quien le realizó una entrevista para su canal de YouTube, y durante la charla habló de cuáles han sido los momentos más duros en su vida, y recordó cuando, junto a su hermana Ernestina Sodi, estuvieron secuestradas. Pero lo que llamó la atención fueron las fuertes confesiones que hizo sobre el doctor Ernesto Sodi, papá de Thalía.

La actriz que interpreta a grandes villanas en los melodramas mexicanos, se sinceró con el conductor y habló de la mala relación que tenía con el padre de sus cuatro hermanas.

Reveló que después de que se casó su mamá, Yolanda Miranda Mange, con Ernesto Sodi, ella siempre sintió el rechazo de su padrastro.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Mi padrastro no me quería, decía: 'a esa niña no la quiero', y bendición del cielo que no me quiso... Los padres hacían lo que se les deba la gana y no te explicaban ni te decían, bueno los que a mí me tocaron", contó.

Laura Zapata recordó que durante su niñez y juventud si hubo una buena relación con sus hermanas. Foto: Especial.

La villana de telenovelas como “María Mercedes” y “La gata” recordó cómo es que en aquel momento y a su edad podía percibir las actitudes de rechazo de Ernesto Sodi.

"(Me doy cuenta) por las vivencias, por la energía, por toda la agresión física, a lo mejor sin palabras", contó a Yordi Rosado.

Y las confesiones siguieron, pues Laura asombró a la audiencia del también presentador de Unicable, tras asegurar que el entonces esposo de su madre le tenía miedo y recordó además que en casa de doña Yolanda Miranda Mange nunca tuvo un lugar asignado.

"Era una persona alcohólica, transgresora, era muy fuerte. Era una persona a la que yo le tenía miedo, de la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba... Yo no tenía un espacio en la casa de mi mamá, una cama o algo así, entonces me dormía con alguna de mis hermanas cuando me quedaba a dormir, pero cuando escuchaba las pantuflas de ese hombre en el pasillo de la casa no quería respirar, me daba terror, pánico, pavor", aseguró.

Sin embargo, la actriz de 65 años se mostró agradecida de haber crecido bajo el cuidado de su abuela doña Eva Mange pues fue criada como hija única.

La intérprete de villanas de telenovelas recordó cómo fue criada y todo lo que vivió. Foto: Especial.

Durante muchos años se ha sabido que hay cierto distanciamiento de Laura con sus cuatro hermanas: Federica, Ernestina, Gabriela y Thalía; sin embargo, Laura Zapata recordó que durante su niñez si hubo una buena relación y aseguró que si hubo amor recíproco entre hermanas:

Nos queríamos, nos amábamos. Yo las amaba, las adoraba a mis hermanas...Yo las amaba, era una hermana realmente protectora, yo fui punta de lanza y siempre las jalaba cuando yo empecé que era muy chica, la primera vez que hice teatro interpreté a “Desdémona de Otelo” a los 14 años en un teatro formal, entonces siempre las invitaba, las llevaba y protegía", recordó.

ebecerril@am.com.mx