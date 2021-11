México.- Como las villanas de telenovela que ha representado, Laura Zapata se divirtió durante varias horas con los ataques que recibió en redes sociales de parte de los seguidores del cantante Harry Styles, todo por hacer un comentario sobre una foto.

Resulta que Laura Zapata opinó sobre una fotografía de Harry Styles, en la cual el exintegrante de One Direction luce un vestido de mujer, canasta, zapatillas y un moño en la cabeza.

¿Pero qué fue lo que dijo que causó tanta controversia? Lo que pasó es que una usuaria en Twitter compartió la imagen de Harry Styles con ese vestido junto a una pregunta “Mujeres sean honestas. Se sienten atraídas por el?”.

A Laura Zapata se le ocurrió retomar ese tweet y dar su opinión al respecto, pero nunca se imaginó que los miles de seguidores de Harry Styles saldrían en su defensa.

Tras esta declaración a la villana de telenovelas como “Rosa Salvaje” y “María Mercedes”, entre muchas otras, recibió múltiples comentarios y ataques, por lo que respondió algunos, mientras que a algunos usuarios de plano los bloqueó.

“Doña, Harry tiene más carrera artística a sus cortos 27 años que usted en toda su vida”, “Que se espera de una doña que habla pestes de su propia hermana, y por cierto, este joven es conocido mundialmente y a usted ya ni Televisa la contrata”, fueron otros de los comentarios.

Sin embargo, tal parece que a Laura en vez de molestarse le divirtió esta polémica, incluso, la disfrutó, pues después de varias horas de intercambio de mensajes con los fans de Harry Styles, su nombre se volvió tendencia, algo que hasta agradeció la hermana de Thalía.

Los fans de Styles la tacharon de intolerante, pero la participante de “MasterChef Celebrity” lamentó la manera de pensar de la llamada "generación de cristal".

Los usuarios en Twitter continuaron con sus mensajes contra Laura, a lo que ella contestaba con con gifs de sus personajes de villana más emblemáticos en las telenovelas mexicanas.

También hubo quienes defendieron a la actriz, asegurando que ella podía opinar lo que quisiera.

“Laura Zapata es dueña de lo que dice, no de lo que cada quien quiera entender”, escribió una usuaria, a lo que la actriz contestó: “Así es !!! Pero mira que bien han trabajado me tienen en primer lugar de tendencia !!! Realmente son lindos !!!!”.

A mi no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años… o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que ésta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mi no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae”, aseveró Laura Zapata.