México.- La siempre polémica Laura Zapata presentó su libro de poesía y en el encuentro con los medios de comunicación causó controversia al leer uno de sus poemas, en el que aborda el abuso sexual de una niña por un familiar.

La villana de las telenovelas presentó a la prensa su segundo libro, titulado "Pensamiento ventana", el cual aseguró que está basado en sus vivencias, por lo que llamó particularmente la atención uno de ellos.

Laura Zapata eligió leer ante el público y medios presentes uno de sus poemas titulado "Mi niña interior", el cual trata de una menor de edad abusada por un familiar y menciona la palabra incesto.

En la presentación de su libro "Pensamiento ventana", Sylvia Pasquel acompañó a Laura Zapata. Foto: Instagram

Sobre este libro, la actriz confesó que se trata de sus vivencias y experiencias. "Está lleno de vivencias, de experiencias, de lecturas, de la vida", expresó.

Cuando la ex participante del reality MasterChef Celebrity fue cuestionada sobre la poesía 'Mi niña interior" en particular, no quiso revelar si se trataba de algo que ella vivió o a quién se refería.

¿Es algo que te ocurrió a ti?", preguntó el reportero Ricardo Manjarrez, de TV Azteca, a lo que Laura contestó: "Es algo que tengo dentro".

Al insistir en el cuestionamiento sobre por qué sacar estas vivencias justo ahora dijo "porque estoy compartiendo mi vida y mis cosas".

La actriz dijo que no quería que la atención se desviara de su libro. "No quisiera que el tema de mi libro se convierta 'en que se la violó no sé quién', 'le tocó no sé qué', ¡por favor se los pido!", expresó.

Otro de los poemas que llamó la atención es uno que lleva por título "Hermana, hermana mía", del que dijo que solo podía estar dedicado a Thalía, pues es sabido que Zapata no tiene buena relación con sus otras hermanas.

