Reportan que Thalía sufre de nuevo por la enfermedad de Lyme

México.-De acuerdo con Laura Zapata, media hermana Thalía, la modelo, actriz y cantante vive días con fuertes dolores en las articulaciones ante la enfermedad de Lyme.

Laura Zapata revela cómo está Thalía. Foto: Especial.

Tras haber superado esta enfermedad, la cual se transmite por la picadura de una garrapata, y que ella reportó padecer en 2008, todo parece indicar que los dolores regresaron.

Hay días en que Thalía debe hacer un gran esfuerzo para poder moverse ante los dolores que sufre en su cuerpo por la enfermedad de Lyme”, reportó Laura.

Laura detalló las problemáticas que tiene que enfrentar, sobre todo para realizar las actividades diarias con sus hijos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Me dice: 'Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo'", relató Zapata, quien tiene comunicación con la cantante debido a la salud de doña Eva Mange, abuela de ambas.

"Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar'", narró sobre lo que Thalía le ha contado.

Thalía padece de nuevo Lyme. Foto: Especial.

"Es una enfermedad que no tiene cura", -continuó- mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas".

Aseguró que Thalía "está llevando su enfermedad" y se mostró esperanzada para "que encuentren la cura".