Lauren Jauregui rompe el silencio y habla de su supuesto romance con Camila Cabello

Estados Unidos.- Después de años de rumores, Lauren Jauregui por fin rompió el silencio y habló abiertamente sobre su supuesto romance con Camila Cabello y el hecho que la llevó a revelar al mundo que era bisexual.

Lauren y Camila se conocieron en The X Factor, donde formaron parte de la banda Fifth Harmony. A pesar de que la banda cosechaba éxitos al sonar en las principales estaciones de radio de Estados Unidos, la situación entre las integrantes no estaba del todo bien.

Recientemente, durante una entrevista con Becky G para su podcast de Amazon “En la sala”, Lauren reveló que una de las situaciones que ponía más incómodas a las cantantes era el supuesto romance que había entre ella y Camila.

Se sentía una depredadora

La cantante confesó que veía los videos que hacían sus fans con montajes de fotografías y entrevistas de ambas en los que aparentemente se veían las pruebas de que ellas dos tenían un noviazgo y esto la hacía sentir como una depredadora.

"La gente pensaba que Camila y yo estábamos enamoradas. Y eso me hizo sentir tan incómoda… repugnantemente incómoda”, dijo.

Lauren confesó que la actual novia de Shawn Mendes no tiene gusto por las mujeres y tampoco nunca tuvo una conexión con ella.

Yo soy bisexual pero ella no. Y me hizo sentir como una depredadora por los tipos de clips que la gente juntaba y los tipos de historias que escribía. Yo siempre era la agresora y siempre era yo quien la convertía ... yo tampoco tenía esa conexión con ella”, confesó.

Jauregui dijo que su relación con Camila Cabello solo fue de una genuina amistad por lo que eran muy cercanas, pero sus fans lo malinterpretaron como señales de un noviazgo.

"Camila y yo éramos muy buenas amigas en ese momento. Nos respetábamos, hablábamos, nos mirábamos, nos teníamos amor. En la cultura Latina, no sé tú, pero yo fui muy cariñosa con todos mis amigos. Nos decíamos cosas que sí, tal vez pensarías que somos homosexuales si estuvieras escuchando pero no lo somos. Esa no fue la interacción, así que en realidad me hizo sentir tan incómoda”.

Asimismo, para Lauren “salir del clóset” era una opción para defenderse a sí misma y a su amiga pero también se llegó a cuestionar si esto no alimentaría más los rumores de una relación entre ambas, lo que hasta el momento la hecho sentirse cuestionada sobre las relaciones que tiene con otras mujeres.

No veía a Camila de esa manera, así que me incomodaba que pudiera estar posponiendo ese tipo de vibra en alguien con quien no estaba tratando de hacer eso. Estaba muy incómoda y absolutamente no quería salir, porque pensé, ellos ‘confirmarían’ ese rumor, y luego irá en una dirección completamente diferente y empeorará”.

Se sintió obligada

Lauren compartió con Becky G que la situación que la llevó definitivamente a compartir con el mundo sus gustos fue por unas fotografías que se filtraron en Internet.

La ex Fifth Harmony recordó que hace tiempo acudió a la boda de una tía y acudió con su novia, durante la fiesta se tomaron fotos juntas y éstas terminaron en las redes sociales.

"Nos estábamos tomando fotos, y yo estaba borracha y mi novia estaba borracha y nos hicimos una foto besándonos... Mi tía inocentemente publicó todas las fotos del photo booth en su cuenta de Facebook. Y tengo fans que son realmente invasivos... Encontraron la foto y la publicaron. Y la estaban publicando en todas partes”.

La joven de 24 años esperaba que la foto no causara tanto furor y que solo quedara entre sus fans, pero el bloguero de farándula Pérez Hilton la vio e hizo un artículo sobre ella, lo que la hizo sentirse obligada a decir al mundo que era bisexual pues sentía como si el periodista la hubiera “sacado del clóset” sin su consentimiento.

Perez Hilton me sacó del clóset en un artículo y usó la imagen, y se fue a todas partes”, recordó.

Por suerte, Lauren no se sintió avergonzada por sus preferencias sexuales y tampoco pasó por el difícil momento ella sola ya que su familia y amigos la apoyaron.