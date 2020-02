Le afectó por años: Yanet García confiesa que su novio Lewis Howes fue abusado

Estados Unidos.- La mexicana Yanet García, quien actualmente radica en Estados Unidos, se atrevió y habló del abuso sexual que sufrió su novio, el emprendedor estadounidense Lewis Howes, cuando era niño.

La conductora, conocida también como la ‘Chica del clima’ habló sobre esta difícil situación que vivió Lewis en su infancia y de cómo lo superó y usó para motivar a más personas que han pasado por el mismo problema.

Fue algo que le afectó por muchísimos años, a los 30 años decidió compartirlo y abrir su corazón porque era algo que le afectaba muchísimo, pero una vez que el abrió su corazón y lo expulsó, y lo compartió con su familia creo que volvió a nacer, no es que no le afecte porque es algo que estuvo en su pasado, pero que obviamente es algo fuerte”, dijo la ex conductora de ‘Hoy’.