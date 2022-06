Le cae demanda de 20 MDD a Mariah Carey por la canción 'All I Want For Christmas Is You'

Estados Unidos.- Cada fin de año Mariah Carey vuelve a resurgir pues ya es considerada la reina de la Navidad por su canción “All I Want For Christmas Is You”, la cual es todo un ícono representativo para esas fechas.

A inicio de verano trascendió que a la cantante y compositora estadounidense, junto a su coguionista, Walter Afanasieff, les levantaron una demanda por la vía civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Este de Luisiana, por derechos de autor.

El supuesto delito que estarían infringiendo es por infracción de derechos de autor, pues el compositor Andy Stone asegura que él escribió y grabó un tema con el mismo nombre unos años antes de que Mariah lanzará su canción que de inmediato se volvió muy popular.

De acuerdo con la demanda, Stone declara que él había grabado su tema en 1989 en Nashville; además cuenta que tuvo una gran difusión e incluso estuvo en las listas de Billboard en la temporada navideña de 1993, inclusive hasta realizó un el video de su tema.

Un compositor levantó una demanda civil contra ella asegurando que le pertenece la canción. Foto: Especial.

Por su parte, la famosa exnovia de figuras como Tommy Motola y Luis Miguel, lanzó su versión en 1994, junto con su video y fueron muy bien aceptados por todos, logrando hacer que la canción se convierta en todo un himno navideño.

Incluso, conforme van pasando los años la canción sigue teniendo millones de reproducciones y su fama va creciendo, por lo que Andy señala que Carey jamás lo buscó ni obtuvo su permiso para usar dicho tema de su autoría.

“El demandante solicitó personalmente que los demandados cesaran y desistieran de seguir distribuyendo el trabajo del demandante. A pesar de la solicitud del Demandante, los Demandados continúan explotando el trabajo del Demandante “All I Want For Christmas Is You”, cosechando enormes premios financieros y otros beneficios pecuniarios en detrimento del Demandante", se lee en la demanda.

Hace poco rompió el tema batió el récord de las mil millones de reproducciones Foto: Especial.

La versión de la también actriz es una gran fuente de ingresos, recordemos que hace poco rompió la marca de las mil millones de reproducciones, por lo que también se embolsó millones de dólares a su cartera.

Ahora, Andy busca un pedazo de ese suculento pastel y pide a Mariah que le pague por lo menos 20 millones de dólares en daños. Según los papeles, Carey y Afanasieff "participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir los derechos de autor del Demandante sobre la obra... para beneficio comercial, beneficio personal y enriquecimiento injusto de los demandados y el perjuicio irreparable y financiero de pérdida” de Stone.

Analistas y expertos aseguran que Stone la tendrá complicada en la corte, pues incluso hay canciones que tienen el título parecido o hasta el mismo y no proceden las demandas, pero habrá que esperar a ver qué decide el jurado.

