Castigan a Alfredo Adame 'por pleitero', le cierran redes sociales

México.- Por pelear con el youtuber Rey Grupero, al polémico actor Alfredo Adame le cerraron su cuenta de Instagram esta semana.

Según la Agencia SUN, no es la primera vez que Alfredo Adame tiene pleito con otros famosos, lo que ya le ha costado el cierre de sus redes sociales, hasta por tres meses, como él mismo lo explica.

Y es que Luis Alberto Ordaz, nombre real del youtuber, novio de la actriz Cynthia Klitbo, lo acusa de haberlo amenazado después de que denunció al cirujano plástico Juan José Duque, con quien Alfredo se ha atendido.

Al parecer la denuncia del Rey grupero es porque el cirujano intentó afectar la vida de él y la de Klitbo, pues es un médico que se dedica a inyectarle biopolímeros a las mujeres en el cuerpo y rostro.

El galán de telenovelas agrega que a partir de la denuncia, los seguidores del Rey lo comenzaron a insultar y lograron que suspendieran su cuenta.

Una mujer me pone ‘eres un asco, pin... misógino…’ y le contesté. Total, me reportaron y mi Instagram lo castigaron 30 días”, dijo. el protagonista de melodramas.

Si me preguntan si lo voy a demandar, pues es un pobre diablo, un zángano que no vale la pena, es fracasado en la vida. Tengo muchas cosas que hacer ahora empezando lo de la política, me postulé para un puesto y, si el partido en las elecciones internas me selecciona y gano, iré a un puesto legislativo”.