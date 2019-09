Le cortan cartucho en cara a actor de Televisa por defender a hija de acoso sexual

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Arturo Vázquez, hijo del famoso cantante Alberto Vázquez, fue golpeado y amenazado con un arma de fuego por defender a su hija de acoso sexual. Tuvo que ser llevado a un hospital de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El mismo actor, quien resultó con golpes en rostro y cuerpo, declaró que fue agredido cuando auxilió a su hija y su amigo, quienes fueron intimidados verbalmente por tres hombres.

El hijo del cantante Alberto Vázquez declaró para un programa de Televisa que fue golpeado después de auxiliar a su hija y amigo.

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 de la mañana del pasado jueves 12, en la calle Sadi Carnot, en la colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La joven y su amigo contaron que caminaban por la calle cuando tres hombres le dijeron “mamita, que buena estás. Presta”. En el momento, el amigo nombrado como “Alex” intentó defenderla pero le lastimaron la mano y lo amenazaron.

Pero decidieron correr y pedirle ayuda al papá de la joven. Al reclamarle a los acosadores, el actor Arturo Vázquez fue golpeado en la cara y cuerpo.

Por el caso, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) inició la carpeta de investigación por las amenazas que recibió el hijo de Alberto Vázquez.

Agreden a mi hija, le dicen varias palabras altisonantes, entonces se voltea su mejor amigo, Alex, y les dice: ‘qué les pasa, por qué le hablan así’, los tipos se le dejan venir a Alex, se defiende, huyen hacia allá (Sindicato Federación de Trabajadores del Distrito Federal Sección 4) mi hija y su amigo y (ella) me habla”, relató el actor de “Mi adorable maldición”, de 55 años, ante las cámaras del programa matutino de Televisa.

Incluso, la PGJ-CdMx pidió el apoyo de elementos de la Policía de Investigación (PDI) para recabar indicios y buscar cámaras de videovigilancia en el lugar, que ayuden a obtener imágenes de los presuntos implicados.

En el momento en que yo me presentó en esa puerta, están dos tipos armados adentro, corta cartucho con una nueve milímetros, me la pone en la cara y otro con una cuerno de chivo, y en eso salió un tipo vestido sin uniforme, fuerte, joven, y me empieza a tirar golpes (…)”, añadió el ofendido.