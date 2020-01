¡Le disparan a Ferdinando Valencia en asalto! Él envía mensaje a ladrones

CDMX.- El actor Ferdinando Valencia, como miles de mexicanos todos los días, fue víctima de un asalto al sur de la Ciudad de México por dos delincuentes que le dispararon a través de la ventana de su vehículo para exigirle que les entregara sus pertenencias. Por suerte, vive para contarlo.

El actor de la telenovela ‘Lo que la vida me robó’ narró a través de un video que compartió en su red de Instagram que, junto con su asistente, fue víctima de un asalto a mano armada la noche de este viernes.

Contó que el robo ocurrió en las inmediaciones de Periférico y Barranca del muerto, dos jóvenes aprovecharon que se incorporaron a la lateral y el tráfico para acercarse.

Tocaron la ventana, me apuntaron con una pistola, voltee a ver mis posibilidades… intenté avanzar un poco, el carro de adelante me frenó, le seguimos, cuando ya vi la pistola, me traté de cubrir en la parte de atrás del carro, y al avanzar ese par de metros y al detenerme, recibimos el impacto de un balazo, cruzó por aquí -en la parte baja del auto- ya detenido me pidieron el reloj, el reloj de mi asistente, el dinero de la cartera, se los di inmediatamente”, contó enojado el actor.

Con llanto de impotencia, Ferdinando recordó que el asalto fue rápido y súbito, y más que causarle enojo, le da tristeza por lo que pudo sucederle y por consiguiente cambiarle la vida a toda su familia.

Ellos llegan por un reloj, exponen a una familia entera, al exponer mi vida, exponen el futuro de mi hijo, de mi hija, de mi familia, la vida por la que se esforzaron mis padres, mi trabajo, el gusto de hacer lo que hago por la gente, intentar algo en la vida, tener planes”, señaló afectado el actor.

Aún por encima de la molestia y del daño, el actor de 37 años de edad le mandó un contundente mensaje a sus asaltantes a quienes, a pesar de todo, les deseó lo mejor y espera que cambien el rumbo de sus vidas.

¿El esfuerzo de ellos en qué consiste? A cambio de nada, despojarte de mucho más de lo que ellos creen que se llevan de ti, tiene que haber espero que mucha necesidad y que en realidad de algo les sirva lo que me quitaron”.

Con lo que me robaron créanme que no van a solventar nada de sus vidas, este mensaje es para ustedes que me lo hicieron, no van a solventar nada, yo quiero lo mejor para ustedes, incluso porque a pesar del coraje que tengo, no dejan de darme mucha lástima, su idea de cómo es que hay que avanzar en la vida”, lamentó Ferdinando Valencia.

A final, el actor de ‘Simplemente María’ al lado de Claudia Álvarez y José Ron, les mandó decir a los asaltantes que la vida se disfruta mejor cuando el resultado es el esfuerzo de cada día.

Por qué no invertir, por qué no usar su tiempo, la energía y el valor para cometer este tipo de estupideces, en esforzarte en crecer en alguna maldita manera, que le aportes algo a los demás”, cuestionó.

La pareja de la modelo y conductora Brenda Kellerman agradeció a Dios por esta nueva oportunidad, por cuidarlo.

No me quitaste la vida que Dios me dio, a Dios gracias, porque seguro él me cuidó... te deseo lo mejor y lo mejor no es que te sigan saliendo bien las cosas a tu manera y a tu criterio de pensar... deseo en verdad que te superes, que cambie tu concepto de superación, que vergüenza”.

Al lado del video, el actor escribió que su intención no es ofender a nadie, sino crear conciencia de que no se puede ir por la vida lastimando a los demás.

Tras nuestro asalto esta es mi reflexión, igual y va un poco cargada de emociones, pido disculpas a quien se sienta ofendido, sólo pretendo despertar un poco de conciencia colectiva. #bendiciones”, escribió el actor en Instagram.

Famosos le envían buenos deseos a Ferdinando

A través de redes sociales, famosos como Andrea Legarreta lamentaron lo sucedido a Ferdinando Valencia, y esperan que la autoridad haga algo pronto, pues no es saludable acostumbrarse a que los asaltos y robos sean ‘el pan de cada día’ en México.

¡Ferdi querido! Es indignante, frustrante y cada vez más decepcionante el día a día en nuestro país... Nadie debería ‘acostumbrarse’ y ver como ‘normal’ estas situaciones, aunque las oigamos día a día... Que felicidad saber que ustedes están bien. ¡Que ese balazo no le dio a nadie! Que mensaje tan fuerte y real dejas! #YaEstuvo Que Dios te bendiga!! Te quiero! Los abrazo fuerte a ti y a los tuyos!”, le escribió Andrea Legarreta

El cantante Poncho Lizarraga le mandó un fuerte abrazo y le desea siempre lo mejor.

Mi querido Fer, Dios está contigo hermano y no te suelta de su mano, te mando un abrazo y te deseo siempre lo mejor, ánimo”.

Otros que se alegran de que Ferdinando está bien y le mandan bendiciones y bienestar para él y su familia son José Ron, Ariadne Díaz, Claudia Martín, Mariana Torres, Alfonso DeNigris, Alexis Ayala, Arleth Terán, Lili Estefan, Sebastián Rulli y Lisset, entre otros.