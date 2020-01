Le extirpan 7 tumores a conductor

Hoy vi la foto del enorme tumor que sacaron de mi abdomen (tuvieron que dividirlo en 7 partes para poderlo extraer) y me siento muy bendecido de que ya no está en mi cuerpo. También tuve la oportunidad de hablar en vivo vía telefónica con mis compañeros de @SueltaLaSopaTV ❤️ Gracias a Dios, sigo evolucionando muy bien. El doctor me dijo que si sigo así, estaré fuera del hospital antes de lo previsto ��

