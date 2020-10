Le fallan las matemáticas a Chumel Torres y se burlan de él en Twitter

México.- Chumel Torres desató las burlas y las críticas en Twitter luego de afirmar que 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel López Obrador y 97 millones no lo hicieron.

Cibernautas se burlaron de los falsos datos que dio el youtuber, de que al parecer tomara en cuenta a menores de edad o simplemente las matemáticas no le cuadraban.

Chumel Torres no sabe que, en México, los menores de 18 años no votan. De ese nivel son los ‘líderes de opinión’ de la oposición. Y después no se explican por qué están moralmente derrotados…”, se lee entre las múltiples respuestas que le explicaron realmente el asunto de los números en la pasada elección de 2018.

Esta no es la primera vez que los comentarios políticos y sociales de Chumel dan de qué hablar, recientemente estuvo en el centro de la discusión en Twitter, luego de expresar su opinión sobre la delincuencia y la pobreza en relación a los hechos registrados en la carretera México-Texcoco, en donde pasajeros de una combi golpearon a un hombre cuando éste intentó asaltarlos.

Un día después de darse a conocer el video, el youtuber publicó sus impresiones sobre la situación, en ellas criticó a quienes defendieron al ratero.

El ex conductor se convirtió en tendencia nacional en dicha red social luego de que una serie de sus tuits levantaran la indignación de quienes lo calificaron como ‘privilegiado’ y ‘clasista’.

Chumel Torres, por su parte, se limitó a reafirmar que la ‘precariedad’ económica de las personas no lleva a la delincuencia, sino a esforzarse más. En cambio, contrastó, que ser ‘cobarde’ y ‘huevón’ sí lleva a la delincuencia.

Ante la ola de señalamientos de los que fue objeto, el comediante condenó el hecho de que su opinión era invalidada por una cuestión personal y no por estar falto de razón.

“Esto ya no es de tener razón o no, es de que ‘me cae mal Chumel y todo lo que diga está mal’; sentenciado, luego de que su nombre fuera mencionado más de 17 mil veces en Twitter.

Frente a toda la polémica por su participación en un foro contra el racismo, atizada por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, el comediante mexicano aseguró en entrevista que, pese a las críticas, no cambiará su humor.

No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo esté haciendo mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya”, dijo el conductor y ‘youtuber’.