Le llueven críticas a Frida Sofia por descarado playback en presentación

Estados Unidos.- Durante un concierto Frida Sofia, la hija de Alejandra Guzmán, demostró su falta de habilidad para el uso de playback, incluso algunos lo catalogaron como el más descarado de la historia.

En videos que ella misma subió en sus redes sociales, se puede notar cómo usa en exceso el playback, en uno de sus temas “Nada es para tanto”.

Como se muestra en uno de los clips, Frida Sofia iba bien en los primeros minutos de la presentación, pero aproximadamente, a la mitad de la canción, la hija de Alejandra Guzmán no pudo seguir el ritmo de la pista.

Lo que provocó que mejor interactuara con el público y exagerando sus movimiento de baile, los cuales tampoco le resultaron muy bien, al equivocarse en una ocasión.

En el momento, las personas que acudieron al show, no se percataron de la trampa, pero cuando publicó las grabaciones en sus redes, fue evidente la falsedad de su actuación.

Según Excelsior, eso fue algo que sus seguidores no dejaron pasar el momento y criticaron su presentación:

Su vestimenta también fue muy criticada, al portar un short de mezclilla, con mallas transparentes, una blusa tipo red, que dejaba ver su brasier negro.

¿Sabes algo? De hecho no llegó mi vestuario. También abrí mi cel y vi que un ‘vidente’ decía que me iba a suicidar caminando para subirme a un escenario. Sí, muerta de miedo. También tengo inseguridades, pero al final me subí y no cobarde me escondí”, mencionó Frida.