León, Guanajuato.- Don Gonzalo Alamillo, de la colonia Las Bugambilias, se robó la noche de Sonoras en la Velaria de la Feria de León, con 79 años de edad y la energía de un adolescente, le sacó brillo a la pista y bailó con cuanta dama se le cruzó en su camino.

Respetuoso y con un ritmo muy guapachoso, don Gonzalo en ningún momento dejó de mover los pies, bailando todas y cada una de las cumbias colombianas.

No me escondo de nadie, me encanta bailar y cuando supe que venían estos grupos no podía dejar de venir a disfrutar de tan buena música", platicó el señor Gonzalo.