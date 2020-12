'Le sale lo élite' a Ester Expósito en México; Roberto Carlo la defiende

CDMX.- De visita en la Ciudad de México, la actrix española Ester Expósito fue vista en un parque de diversiones junto a su novio, el mexicano Alejandro Speitzer y se dice que evitó a toda costa tener contacto con sus fans.

La actriz española, conocida por su trabajo en la serie de Netflix ‘Élite’, en la que actuó al lado de Danna Paola, conmocionó a sus seguidores, quienes vieron un desplante negativo al no ser correspondidos por ella, según publicaron en redes sociales.

Además, circulan imágenes en las que la rubia se tapó el rostro con el cabello y su mano, pues no quería que le tomaran fotos y videos en ese momento.

Esta actitud generó molestias y criticaron su mala actitud: ‘Guapísima y hermosa Ester Expósito, pero súper mam…”. Y es que en un video muestra cómo la novia del actor mexicano ni siquiera se limitó a enviar un saludo con la mano o realizar una mínima cortesía.

Cuando Ester Expósito no me podía caer peor, aparece este video, no le cuesta nada al menos saludar de lejos”, agregó una usuaria de Twitter de nombre Matt.