Lele Pons, como Dios la trajo al mundo, solo se cubre con tanga

Estados Unidos.- Ya sabemos uno de los por qué Lele Pons es toda una celebridad de Internet. Porque compartió con sus seguidores una candente fotografía en la que solo se cubre con una tanga de encaje negra.

La también modelo y cantante, quien cuenta con 34.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, posó sentada en una alfombra blanca, de perfil, con el pelo suelto, con el cual cubre sus pechos, y la parte baja sólo se la cubre con una tanga negra.

Algo que también llama la atención es la leyenda en forma de tatuaje en su brazo en la que se lee “Be yourself (ser uno mismo)”.

Pero al lado de la fotografía, la cual le gustó a Ricky Martin llegó a los 923 mil 152 Me Gusta. La youtuber venezolana dejó una pregunta junto a la foto y pide a sus fans ayudarle a elegir si se hace o no el tatuaje.

Be yourself should I get a tattoo like this? (Yes or no) (Sé tú mismo ¿Debo hacerme un tatuaje como este? (Si o no)”, escribió una de las reinas de las redes sociales, Lele Pons.