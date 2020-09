Lele Pons revela que padece TOC y síndrome de Tourette

Ciudad de México.- La actriz y youtuber venezolana, Lele Pons, reveló que padece TOC y síndrome de Tourette, así mismo, busca ayudar a las personas que sufren de bullying.

Mediante sus redes sociales la también modelo, escribió que desearía que los gobiernos contribuyeran para controlar el ciberacoso, además aseguró que quiere ayudar las personas que sufren de bullying escuchando sus problemas y aconsejándolas.

Así mismo, reveló que sufre de TOC y síndrome de Tourette y explicó que le fue difícil hacer públicos sus propios problemas pero lo que la animó a hacerlo fue la idea de ayudar a sus seguidores que atraviesan por lo mismo.

Me tardé en hacerlo público, mis amigos y mi equipo me empujaron a esto porque dijeron: ‘Esto educará a la gente, le ayudará’ y le dará mucha información a las personas que no saben que tienen este síndrome, para que busquen ayuda", comentó.

Además instó a sus seguidores que si requieren a alguien que los escuche, acudan a ella pues podría ayudarlos aconsejándoles.

La gente habla de sus problemas de forma anónima y usan las plataformas para abrirse, no quieren decirlo a nadie y me lo dicen a mí, yo doy consejos, si necesitan ayuda recomiendo que busquen un terapeuta… Yo creo que el gobierno tiene que ayudar, porque no es justo lo que muchas personas ponen en las redes sociales y pueden ser tan malvadas, pueden afectar a una persona, causar que se haga daño, yo no apoyo eso", finalizó.