'La Llorona: Cihuacóatl' es el nuevo sencillo de Leo Saldívar

AM.- Leo Saldívar presenta una versión muy personal de la canción “La Llorona: Cihuacóatl” que muestra el lado multifacético de su arte.

El artista guanajuatense platicó cómo fue versionar esta melodía que se ha cantado por décadas.

Un día vino a mi mente la tonada de La Llorona, empecé a cantar y al poco tiempo pensé: ¡Qué curiosa es esa canción!. Hay tantas versiones, géneros, versos. Tantos artistas la han hecho suya, ¡estaría increíble poder hacerlo también!", comentó.

La idea de hacer su versión de La Llorona fue un viaje de adrenalina, que pone un granito de arena en lo que denomina ‘el códice infinito’.

Todos los que la han interpretado se han quedado dibujados ahí, dejando su huella para toda la vida. Desde Chabela Vargas hasta Ángela Aguilar; Qué bonito que esta canción siga viva”, reiteró.

Leo Saldívar. Foto: Cortesía

Leo Saldívar y el Día de Muertos

Para Leo, era momento de pensar en su versión y se centró en la pregunta: ¿Por qué la canción de "La Llorona" se asocia con el Día de Muertos si no tiene nada qué ver?

Es la historia de amor de una pareja que se separa, donde uno de los dos fallece, pero no hay de dónde se pueda relacionar, mucho menos se relaciona con la leyenda de la mujer que perdió a sus hijos en el río. ¿Entonces qué pasa?”, cuestionó.

“No sabía cómo unir todos los puntos, hasta que recordé nuestro México Prehispánico, esa era llena de dioses, leyendas y teorías para explicar el mundo. Desde la preparatoria, gracias a mi maestra Tere Mosqueda, me enamoré del tema. Me parece tan mágico. Y me siento conectado de alguna manera. No sé de dónde viene, solo lo siento”, explicó.

Leo Saldívar con su ukulele. Foto: Cortesía

El creativo se tomó muy en serio este proyecto, y se dedicó a investigarlo, hasta que encontró a Cihuacóatl, una diosa madre, cuya historia se asemeja a la de La Llorona.

Ambas salen del agua y se lamentan por sus hijos en la noche. Es una muy larga historia de contar, pero hay varios documentales muy interesantes. Justo ahí se me juntaron todas las piezas.

Día de Muertos tiene raíces prehispánicas; en esa cultura, se adoraba a la diosa Cihuacóatl que se llegó a ver saliendo del agua y lamentándose por sus hijos; al igual que la llorona que llevó a sus hijos al río como venganza”.

Una historia de La Llorona. Foto: Cortesía

Leo compartió cómo fue que desarrolló la estructura de la canción, y cómo el desarrollo fue de forma natural.

El resultado es gracias a un gran equipo lleno de talento. Ernesto Solís se encargó de la producción y arreglos musicales. Adad Hernández del videoclip y la fotografía. Josué Velasco me maquilló y ayudó con la estética del video. También hay participaciones especiales de grandes amigos: Zhelle (coros) e Iván Rosa (flautas prehispánicas).

Leo presenta su última canción. Foto: Cortesía

Estoy muy emocionado de lanzar este proyecto. Desde hace años, moría de ganas por hacer algo así”.

A partir de hoy, la canción está disponible en plataformas digitales, y se trata de un homenaje a todas las historias que nos dan identidad.

Ahora, puedo dejar mi huella en este códice para toda la vida”, finalizó.

Leo está disponible en las redes sociales como @leosaldivarm

