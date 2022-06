Chicago, Estados Unidos.- Leonardo Aguilar puso una pequeña pausa a su gira “Jaripeo sin fronteras”, la cual realiza en familia, para ensayar a la perfección el Himno Nacional Mexicano, el cual entonó este domingo previo al partido entre América-Chivas, en Chicago.

Como todo un profesional, Leonardo Aguilar mostró parte del ensayo en sus redes sociales, lo cual se reflejó en el Estadio Toyota Park de Chicago, a las 17:00 horas México, tiempo en que inició el partido.

Aunque el perfil especializado en Espectáculos Chamonic opinó que fue gracias a que es un profesional y demostró lo disciplinado que es, pero sobre todo mostró el gran respeto que le tiene a su país, México.

Leonardo Aguilar entonó el Himno Nacional Mexicano en el partido Pumas -América en Chicago. Sin raspar muebles … Él demostró lo que es disciplina y respeto a un país , “México”, se lee en el post de Chamonic.

Leonardo Aguilar durante su interpretación del Himno Nacional Mexicano. Foto: Especial.

Leonardo entonó el Himno Mexicano, impecable, sin ningún error, él sí se aprendió todas las estrofas y dominó los nervios, que no lo traicionaron. Muy Bien”, remató el perfil de Instagram.

El hijo de Pepe Aguilar no tardó en responderle: “Sí nací en México, y aunque no, no tendría nada que ver”.

Previo a su presentación, el intérprete de “No lo podía hacer mejor” reaccionó a este evento. A su vez, le recordó a su público de Chicago su reencuentro en septiembre y octubre, con "Jaripeo sin Fronteras".

“Un honor interpretar el Himno Nacional de mi país en el partido de Pumas-América. ¡Gracias por sus aplausos! Chicago, nos vemos el 30 de septiembre y el 1 de octubre en ‘Jaripeo sin Fronteras’”.

El Toyota Park, donde se llevó a cabo el duelo, cuenta con una capacidad para 21 mil 210 espectadores y el conjunto azulcrema se enorgulleció de presumir el “Sold out” logrado en su estreno de pretemporada.