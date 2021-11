Leonardo de Lozanne apoya a Yahir tras no respaldar a su hijo para hacer porno

Ciudad de México.- Hace unas semanas trascendió que el cantante Yahir estaba pasando por una crisis familiar, especialmente con su hijo mayor, con quien le ha costado mucho entenderse, pues se encuentra en su etapa de juventud.

Al día de hoy parece que las diferencias con su hijo mayor son irreconciliables, luego de que le confesara que es bixesual y le gustaría dedicarse a ser actor porno.

Ante esta revelación, y después de que se hiciera pública, su amigo y colega en "Jesucristo Superestrella", Leonardo de Lozanne, se manifestó a favor de él y le externó todo su apoyo, públicamente.

Las dificultades que atraviesa el ex-académico con su hijo mayor, se dan tras revelar que no es que no quiera apoyar su carrera como actor de cine para adultos, sino que lo que no apoya es que su hijo tenga problemas con las drogas, por eso decidió retirarle su ayuda.

Debido a lo anterior, su amigo y también cantante Leonardo de Lozanne se pronunció a su favor y públicamente anunció que le brinda todo su respaldo. En entrevista con representantes de los medios de comunicación, aseguró:

Obviamente siempre nos apoyamos como compañeros y son momentos en que si se vuelven más delicados porque estamos expuestos a los medios, entonces se vuelve como un poquito más (desagradable)”.

Destacó que a veces como artistas buscan tener más privacidad, ya que situaciones como las que atraviesa Yahir se hacen más difíciles de manejar ante los reflectores de los medios.

Además, aseguró que su amigo logrará salir adelante de este difícil momento familiar, pues es una persona que sabe cómo enfrentar los problemas.

Yahir es una persona súper inteligente, súper íntegro, sabe manejar su carrera muy bien, sabe manejar su vida muy bien, tiene los pies bien firmes sobre la tierra, entonces obviamente va a salir adelante, es un momentito solamente nada más, y ahí estamos los compañeros siempre apoyando”, subrayó.

