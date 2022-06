Guanajuatense se inspira en Michael Jackson y lo convierte en su forma de vida

León, Guanajuato.- Este 24 de agosto Michael Jackson ‘La Estrella del Pop’ cumpliría 64 años de edad, pero en 2009 su luz se apagó un 25 de junio a causa de una sobredosis de benzodiazepinas.

A 13 años de su muerte, su figura ha servido de inspiración para muchas personas, que quedaron eclipsadas por su forma de bailar, cantar y por marcar un hito dentro de la industria musical. Sus discos batieron récords históricos de venta, y no se diga de la inspiración que fue para muchas generaciones.

Entre estas personas se encuentra Moisés Menchaca, un leonés que a los 8 años de edad quedó impactado tras ver a Michael en la televisión.

A los 15 años me dieron oportunidad en Televisa del Bajío, haciendo skecth de Michael Jackson, les gustó y me invitaron a participar en eventos retro. Estudié los bailes, vestuarios y la caracterización y así fue que la gente me siguió contratando. Ya tengo 25 años de carrera con este legado, lo hago por imitación y admiración”.