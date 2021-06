Estoy muy enojada: Leticia Calderón aún no acepta la muerte de su padre

México.- A cuatro meses de su tragedia familiar, Leticia Calderón aún se encuentra enojada por la muerte de su padre, don Mario Calderón, de quien no pudo despedirse.

La molestia de la actriz Leticia Calderón se debe a que ella cree que no era el momento de la partida de su padre, Mario Calderón, a causa de complicaciones del Covid-19.

La protagonista de telenovelas como “Esmeralda” y “Valeria y Maximiliano” no tuvo oportunidad de despedirse de su padre, pero además no entiende cómo se dio el contagio de toda su familia, pues exageraba en el cuidado sanitario.

Y aunque no le reprocha a Dios por su partida, Leticia Calderón sí se quedó con el vacío de que no volvió a hablar con él y cree que aún no era el momento de su padre.

Leticia Calderón confesó que para evitar más dolor, prefirió ignorar el Día del Padre y se ocupó haciendo collares. Foto: Instagram.

Estoy enojada porque siento que no era su momento y porque no me pude despedirme de él. Estoy enojada por lo que pasó, porque se cuidaron tanto y nos cuidamos tanto, y de repente dices: ‘¿cómo nos contagiamos todos?’ Con Dios no porque sé que es su voluntad, es decir, no puedo estar enojada con él y ni siquiera con mi papá”, dijo.

Leticia Calderón ignoró el Día del Padre

El domingo 20 de junio se celebró el Día del Padre, fecha que Leticia Calderón prefirió ignorar y ocupar su mente haciendo collares y viendo películas con sus dos hijos, pues es el primero sin su padre, Mario Calderón, quien murió por complicaciones de Covid-19.

Sí, fue un día muy difícil. No quise recordar, me puse a hacer collares que ahora es lo que hago, unas amigas me hicieron un pedido. Entonces me puse a ver la tele con mis hijos. Apagué el celular y me quedé viendo películas. Lo único que hice fue prenderle una veladora, pero no puedo todavía”, aceptó Calderón.

Leticia al lado de sus amigos, Arturo Peniche y Cecilia Gabriela. Foto: Instagram.

El miércoles 3 de febrero pasado, la actriz de Televisa se despidió de su padre a través de sus redes sociales.

Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito”, escribió Leticia Calderón.

El 14 de enero, Lety anunció que ella y otros miembros de su familia, incluido su padre, se habían contagiado de Covid-19.

